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Niko4123
Выпущен дистрибутив LinuxFX визуально идентичный Windows 11
Благодаря своему WxDesktop - хорошо настроенной KDE Plasma. Также поддерживаются Microsoft Edge, OneDrive, Teams и Skype.

Производная дистрибутива Ubuntu пытается максимально упростить переход для пользователя и воспроизводит Windows 11 вплоть до мельчайших деталей. LinuxFX 11.25.6 основан на Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat) от Canonical и гибко настраиваемой оболочкой KDE Plasma 5.27. Последняя версия включает в себя помимо прочего следующие новые функции, обновления, приложения и усовершенствования.

  • Linux 6.8 LTS → Linux 6.11
  • Ubuntu 24.04.1 LTS → Ubuntu 24.04.2 LTS
  • Новая тема "Redsand" для шаблона Windows 10
  • Новая тема "Redsand" для шаблона Windows 11
  • Новый центр приложений, менеджер драйверов и средство обновления прошивки
  • MissionCenter 0.6.2, Hardinfo 2.8

Программы Windows с расширениями имен файлов .exe и .msi автоматически запускаются через Wine 9, также предустановлен Steam. В дополнение к базе Ubuntu 24.04.2 LTS (Noble Numbat), репозитории стабильной версии Debian GNU/Linux 12.11 (Bookworm) доступны сразу.

Предустановленные AnyDesk, OnlyOffice, OBS Studio и Kodi, LinuxFX позволяет запускать приложения Android с собственной поддержкой OpenGL. Голосовой помощник "Helloa" призван имитировать Cortana. В дополнение к теме Windows 11 также доступен отдельный дизайн рабочего стола для LinuxFX 11.25.6.

При использовании тем Winux пользовательский интерфейс, включая рабочий стол, меню и настройки, до мельчайших деталей моделируется по внешнему виду операционной системы Windows.

Для геймеров уже предустановлены Steam, Heroic Launcher для Epic Games GOG и Amazon Games, MangoHud и Feral Game Mode.

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#linux
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