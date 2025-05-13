Если вы можете смириться с ценой, Xperia 1 VII на самом деле является вполне достойным экземпляром. Снаружи телефон совершенствует дизайн предыдущего поколения (некоторые могут назвать его скучным, мы называем его похожим на Samsung), хотя есть небольшие различия в размерах. Если Xperia 1 VI имел размеры 161,9 x 74,0 x 8,2 миллиметра, то VII имеет размеры 161,9 x 74,5 x 8,5 мм.

Однако больше всего изменений можно обнаружить во внутренних компонентах. Как и подобает флагманскому устройству VII оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. В то время как большинство премиальных телефонов избегают расширяемой памяти, Sony предлагает расширение microSD до 2 ТБ.

Для VII Sony привлекла помощь от некоторых других своих подразделений, таких как Alpha для камер, Bravia для дисплеев и (новинка этого года) Walkman для аудио. Что касается камер, то основное и телеобъективное оборудование не сильно изменилось, за исключением сверхширокоугольной камеры, которая получила гораздо больший 48-мегапиксельный датчик. Одним из вкладов Alpha в этот микс является режим автоматического кадрирования (в видео), который автоматически определяет людей и удерживает их в центре кадра. Однако камера обрезает изображение и снижает разрешение до 1080p, чтобы добиться этого эффекта.

Как и в случае с экранами Samsung, команда Sony Bravia знает кое-что о настройке дисплеев. В этом случае 6,5-дюймовая 120-герцовая OLED-панель VII получила несколько датчиков внешней освещенности спереди и сзади телефона для лучшей оценки и регулировки яркости панели, цветов и т. д.

Для аудио VII поддерживает более качественную обработку/кодеки, такие как DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), LDAC и Dolby Atmos от Sony. Подразделение Walkman помогло разработать аудиосхему и сигнальные пути, а также настояло на золотой пайке для 3,5-мм порта для наушников.

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Несмотря на аудиопорт, телефон сертифицирован по классу защиты от пыли и воды IP65/68.

Исторически флагманы Sony считались завышенными по цене, и VII к сожалению не противоречит этой тенденции. В настоящее время он доступен за 1700 долларов в Японии, Великобритании и Европе.