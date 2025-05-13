После того, как первые индивидуальные разработки обычного Intel Arc B580 с графической памятью GDDR6, удвоенной с 12 до 24 ГБ, были только что внесены в базу данных ЕЭК (Евразийская экономическая комиссия), а Arc Pro B60 с 24 ГБ считается беспроигрышным вариантом для профессиональных пользователей, такой "Intel Arc B580X2" с двумя графическими процессорами Battlemage стал бы настоящим сюрпризом, о котором никто не подозревал.

OEM-партнер сообщил VideoCardz, что на двухчиповую видеокарту в настоящее время распространяется соглашение о неразглашении, и сайт считает заявления партнера по плате за видео верными. Вопрос о том можно ли эту видеокарту действительно называть "Intel Arc" или может быть более профессионально называть ее "Arc Pro", столь же сомнителен, как и само существование такой двухпроцессорной видеокарты. Для HPC и GPGPU, а также для ресурсоемких вычислительных процессов ИИ целесообразно использовать два GPU.

Однако наверняка известно, что Intel покажет на выставке Computex в Тайбэе новый Arc Pro на базе архитектуры Xe-2 (Battlemage). Американский производитель уже официально заявил об этом. Помимо Arc Pro B60 с 24 Гигабайтами памяти GDDR6 ожидается также Arc Pro B50 с 10 Гигабайтами памяти.

Тем временем геймеры все еще ждут новостей о более крупных игровых видеокартах, известных как Intel Arc B770 и B750, которые неоднократно упоминаются в официальных транспортных документах и все еще пересылаются между отделами разработки Intel.