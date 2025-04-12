Об этом говорится в обзоре Compusemble.

Канал YouTube Compusemble изучил производительность DirectStorage видеокарты Geforce RTX 5090 и пришел к выводу, что видеокарта Blackwell демонстрирует более высокую производительность, чем Geforce RTX 4090. Тесты проводились в двух играх Ratchet и Clank: Rift Apart и Spider-Man 2, обе из которых поддерживают DirectStorage. Игры тестировались с декомпрессией DirectStorage GPU и декомпрессией CPU на Geforce RTX 5090 при разрешениях 2160p, 1440p и 1080p.

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В игре Ratchet and Clank: Rift Apart видеокарта Geforce RTX 5090 достигла практически одинаковой средней частоты кадров при декомпрессии с помощью графического процессора по сравнению с декомпрессией с помощью центрального процессора при разрешении 2160p. Средняя частота кадров была всего на 0,96% выше при использовании декомпрессии ЦП, в то время как минимальные значения в 1% были почти на 10% выше при поддержке декомпрессии ЦП.

По данным Compusemble, это говорит о том, что более высокая нагрузка на графический процессор приводит к тому, что это может привести к снижению производительности. Ситуация меняется при разрешении 1440p, где общая производительность и особенно минимумы в 1% говорят в пользу декомпрессии графическим процессором. Декомпрессия DirectStorage GPU на Geforce RTX 5090 в среднем обеспечивает на 1,19% более высокую частоту кадров и на 5,26% лучшие показатели 1%-ных минимумов, чем декомпрессия CPU. При разрешении 1080p ситуация аналогичная: средняя частота кадров на 0,48% выше, а низкие частоты на 1% лучше на 11,11%.

Однако "Человек-паук 2" показывает, что такие результаты нельзя рассматривать в общем плане и они зависят от конкретной игры. Преимущество в производительности CPU по сравнению с декомпрессией на GPU наблюдалось во всех трех разрешениях. Также интересно отметить, что Geforce RTX 5090 имеет более стабильную производительность по сравнению с RTX 4090. Особенно в Spider-Man 2 наблюдалась значительная потеря производительности при переключении между декомпрессией CPU и GPU. По данным Compusemble, это может быть связано с увеличением пропускной способности с 1,0 до 1,8 ТБ/с и увеличенной емкостью хранилища.