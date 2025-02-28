Нового C&C не будет, но сообщество сможет продолжать развлекаться.

Ремастеринговая коллекция с Command & Conquer и Red Alert вышла в июне 2020 года, а последнее обновление появилось в марте 2024 года в виде Ultimate Collection с десятью базовыми играми и семью дополнениями. С тех пор и до сегодняшнего дня наступила тишина. Как объясняет продюсер EA Джим Весселла в сабреддите C&C, целью всегда было "предоставить еще больше улучшений для всего сообщества". Совместно с Люком Финаном, известным как "CCHyper" и активным моддером в сообществе C&C на протяжении более 20 лет, были реализованы дальнейшие улучшения.

Исходный код Command & Conquer, C&C Red Alert, C&C Renegade и C&C Generals, включая расширение Zero Hour, был "полностью" восстановлен и теперь опубликован под лицензией GPL на Github. Вторым крупным нововведением стала поддержка в Steam игр C&C Renegade, C&C Generals + Zero Hour, C&C 3 Tiberium Wars и Kane's Wrath, C&C Red Alert 3 + Uprising и C&C 4 Tiberian Twilight. Редактор миссий и инструменты конструктора миров также были обновлены, что позволяет фанатам публиковать карты непосредственно в Steam Workshop. Наконец существует пакет "C&C Modding Support", содержащий XML, схемы, скрипты, шейдеры и файлы карт для всех игр, использующих движок SAGE. Цель - удовлетворить потребности сообщества.

Наконец, в качестве "специального дополнения в честь выпуска исходного кода" недавно были обнаружены и оцифрованы редкие кадры игрового процесса с ранних этапов разработки C&C Renegade и C&C Generals. Эти сцены публикуются в сообществе. EA завершает пост, заявляя, что они уверены, что "особенно историки C&C среди вас получат массу удовольствия от изучения этой части игровой истории".