Видеокарта Radeon RX 9070 XT будет официально представлена ​​как флагман RDNA 4 28 февраля и поступит в продажу 6 марта. Теперь в бенчмарке появилась видеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC с частотой 3,24 ГГц при 330 Вт.

Как видно на скриншоте видеокарта RDNA 4, которая как утверждается является Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC, работала на частоте 3244 МГц в Linux-версии бенчмарка Unigine Heaven и достигла энергопотребления 329 Вт.

Cамо собой разумеется, что 3060 МГц в 3DMark Time Spy и 3240 МГц в Heaven Benchmark не обязательно отражают среднюю игровую тактовую частоту в играх, а скорее максимально достижимую тактовую частоту при разгоне. Тем не менее здесь похоже есть большой потенциал.

В обоих случаях максимальное энергопотребление также составило 329 Вт, тогда как заводские спецификации AMD скорее всего составляют 304 Вт и 2,97 ГГц для Radeon RX 9070 XT и 220 Вт и 2,54 ГГц для Radeon RX 9070 соответственно. Однако, как стало известно ранее, высокотехнологичные индивидуальные конструкции будут обеспечивать мощность до 330 Вт и более и высокую тактовую частоту 3 ГГц и более, так что 5070 Ti и 4080S могут оказаться в непосредственной близости по производительности от Radeon RX 9070 XT с разгоном.

О том, что соответствующий потенциал для высоких тактовых частот и моделей OC с высоким рейтингом TDP будет иметь место, свидетельствуют несколько индивидуальных разработок, которые используют три классических 8-контактных разъема питания мощностью до 450 Вт, в то время как слот PCIe обеспечивает дополнительные 75 Вт.

Компания Asrock также делает ставку на индивидуальную разработку, которая впервые позволит использовать спорный разъем 12VHPWR на потребительской видеокарте AMD. Мощность до 600 Вт обеспечивается через разъем питания 12 В 2x6.