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Geforce RTX 5060 Ti: цена вырастет, релиз предположительно в марте

По данным тайваньского производителя видеокарт, Geforce RTX 5060 Ti будет выпущена в марте, как и AMD RX 9000.
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В январе внимание Nvidia было сосредоточено в первую очередь на двух самых быстрых видеокартах Blackwell: Geforce RTX 5090 и Geforce RTX 5080. На выставке CES в начале этого месяца компания также представила следующие модели меньшего размера: Geforce RTX 5070 и Geforce RTX 5070 Ti без указания даты выпуска.

Однако скорее всего выпуск двух новых видеокарт не заставит себя долго ждать. Согласно графику предоставленному @wxnod тайваньским производителем видеокарт Chaintech, который поставляет продукцию партнеру Colorful, обе модели будут выпущены в феврале. А в марте Nvidia представит пока неофициально анонсированные модели Geforce RTX 5060 и Geforce RTX 5060 Ti.

Если заявленный срок выпуска верен, Nvidia расширит свое портфолио гораздо быстрее, чем с видеокартами RTX 4000. Тогда после RTX 4090 приходилось ждать RTX 4060 более девяти месяцев. Однако более ранний релиз должен порадовать большинство геймеров, особенно с учетом того, что в марте вероятно состоится захватывающее противостояние между всем поколением видеокарт RTX 5000 от Nvidia и первыми видеокартами RX 9000 от AMD.

Однако текст над графикой Chaintech вряд ли понравится геймерам: в нем говорится, что видеокарты RTX 5000 выйдут в начале 2025 года и повысят среднюю цену покупки. Первое уже не новость, а вот второе вряд ли будет встречено с большим энтузиазмом в свете появления Geforce RTX 5060 Ti.

Рекомендуемая розничная цена на Geforce RTX 5060 Ti пока официально не известна, но если Chaintech права, надежды на интересную цены вероятно беспочвенны. По сравнению с Geforce RTX 4060 Ti рекомендуемая розничная цена скорее всего увеличится минимум на несколько процентнов. Причина этого не в любви Nvidia к геймерам следящим за ценой, а просто в ожидаемой стагнации производительности: две модели начального уровня вряд ли будут достаточно быстрыми, чтобы оправдать значительный скачок цен.

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