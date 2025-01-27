Как впервые смог сообщить сайт VideoCardz, Olrak29_ опубликовал первые результаты 3DMark для Geforce RTX 5080 через X, которые ранее были опубликованы на китайской платформе Baidu. В то время как вторая по величине видеокарта Blackwell с результатом 32 700 баллов может оторваться от 4080S примерно на 15 процентов в Time Spy, модель быстрее OC 23 процента. Прирост производительности похоже даже меньше, чем у RTX 5090.

VideoCardz в очередной раз наглядно обобщил результаты и представил их графически. Результаты 3DMark Geforce RTX 5090 по сравнению с Geforce RTX 4090, которые в среднем составили 26–28 процентов, впоследствии оказались очень хорошим показателем игровой производительности. Наблюдатели ожидают, что Geforce RTX 5080 обеспечит дополнительную производительность примерно на 20 процентов по сравнению с Geforce RTX 4080 и Geforce RTX 4080 Super.

Записи в базе данных Geekbench также свидетельствуют о том, что производительность Geforce RTX 5080 в Vulkan на 15 процентов выше, тогда как производительность OpenCL всего на 3 процента выше, чем у 4080S.