Масштабирование с AMD FSR 4 впечатляет.

В рамках выставки CES 2025 компания AMD провела первый сравнительный тест между текущей версией FSR 3.1 и новой технологией масштабирования с использованием искусственного интеллекта FSR 4 на видеокарте RDNA 4 Radeon RX 9070 XT. Успех подтвердили эксперты Digital Foundry и Hardware Unboxed.

Игра Jump 'n' run, разработанная Insomniac Games, была протестирована с внутренним разрешением рендеринга 1920×1080 пикселей в предустановках производительности FSR 4 и FSR 3.1 и с выходным разрешением 4K (2160p). Даже видеоматериал снятый с монитора и подвергнутый сильному сжатию и потерям на видеоплатформе, наглядно демонстрирует значительные улучшения новой технологии масштабирования.





Сценарий выбранный и подготовленный AMD, представляет собой тяжелую работу для любой технологии масштабирования, поскольку выбранная тестовая сцена включает в себя множество крупных объектов, а также многочисленные эффекты частиц и прозрачные поверхности, что было серьезной проблемой как для DLSS, так и особенно для FSR в прошлом. FSR 4 удалось превосходно справиться с этой сложной тестовой сценой.

Еще предстоит выяснить, как поведет себя FSR 4, когда целевое разрешение ниже 4K, и для внутреннего разрешения рендеринга предусмотрено значительно меньше пикселей. Но пока что первое впечатление остается превосходным.