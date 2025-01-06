Поклонники, такие как пользователь-X Kalaelizabeth полагают, что они возможно обнаружили скрытую отсылку к системе морали Mass Effect. Однако разработчик Bioware пока ничего подобного не подтвердил - так что к этим предположениям следует относиться с изрядной осторожностью. Поводом для предположения является официальное рекламное изображение Mass Effect 5 по случаю N7Day 7 ноября 2023 года.



На первый взгляд это кажется незаметным, но находчивые пользователи видят в нем культовый символ серии Paragon, особенно если наложить его напрямую.

Менеджер проекта Bioware и исполнительный продюсер Майкл Гэмбл недавно рассказал о системе морали серии, объяснив, что хотя в оригинальной трилогии все больше игроков выбирали "хорошую" сторону, было "бессмысленно" играть, если у вас еще нет возможность быть "злым" ренегатом. "На мой взгляд возможность выбора более эффективна", - заявил Гэмбл.