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Niko4123
Apple может выпустить гигантский складной iPad
который устранит самый большой недостаток складных устройств.

На данный момент самый большой дисплей, который можно найти на iPad, составляет 13 дюймов, что доступно как на последних моделях iPad Pro, так и на iPad Air. Другие iPad оснащены дисплеями 12,9, 11, 10,5 и 9,7 дюймов.

Согласно тому, что Марк Гурман из Bloomberg написал в своем последнем информационном бюллетене PowerOn, Apple в конечном итоге разнесет эти варианты размеров в пух и прах, выпустив складной iPad, который "раскладывается до размера двух iPad Pro, поставленных рядом". Неясно с каким размером iPad Pro он сравнивает, но даже если он вдвое больше 9,7-дюймовой модели, новинка которая вдвое больше, действительно будет гигантской.

Похоже Apple работает над этим уже пару лет, источники указывают, что Apple нацеливается на релиз в 2028 году. Информация совпадает с ранее просочившимся документом дорожной карты, в котором утверждается, что 18,8-дюймовое складное устройство Apple дебютирует где-то между 2028 и 2030 годами.

Длительное время разработки даст шанс устранить один из самых больших недостатков складного форм-фактора - складку. Samsung и другие добились определенного прогресса по сравнению со складными устройствами первого поколения, но не устранили складку полностью. Гурман говорит, что одна из целей Apple - сделать складку невидимой, когда устройство открыто и он говорит, что текущие прототипы почти достигли этого.

Другой интересный аспект - как складной iPad впишется в разросшуюся линейку продуктов Apple. Гурман утверждает в своем информационном бюллетене, что одна из причин, по которой Apple никогда не объединяла свои продукты iPad и Mac, заключается в том, что компания хочет, чтобы потребители владели несколькими аппаратными устройствами. Это балансировка, чтобы один продукт не поглотил другой и идеальный клиент Apple на данный момент владеет и Mac, и iPad, а также iPhone, Apple Watch и AirPods. Вы также можете добавить AirTags в этот микс, хотя не обязательно Vision Pro, который остается дорогим, нишевым продуктом.

#apple #ipad
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10:50
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