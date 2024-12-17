который устранит самый большой недостаток складных устройств.

На данный момент самый большой дисплей, который можно найти на iPad, составляет 13 дюймов, что доступно как на последних моделях iPad Pro, так и на iPad Air. Другие iPad оснащены дисплеями 12,9, 11, 10,5 и 9,7 дюймов.

Согласно тому, что Марк Гурман из Bloomberg написал в своем последнем информационном бюллетене PowerOn, Apple в конечном итоге разнесет эти варианты размеров в пух и прах, выпустив складной iPad, который "раскладывается до размера двух iPad Pro, поставленных рядом". Неясно с каким размером iPad Pro он сравнивает, но даже если он вдвое больше 9,7-дюймовой модели, новинка которая вдвое больше, действительно будет гигантской.

Похоже Apple работает над этим уже пару лет, источники указывают, что Apple нацеливается на релиз в 2028 году. Информация совпадает с ранее просочившимся документом дорожной карты, в котором утверждается, что 18,8-дюймовое складное устройство Apple дебютирует где-то между 2028 и 2030 годами.

Длительное время разработки даст шанс устранить один из самых больших недостатков складного форм-фактора - складку. Samsung и другие добились определенного прогресса по сравнению со складными устройствами первого поколения, но не устранили складку полностью. Гурман говорит, что одна из целей Apple - сделать складку невидимой, когда устройство открыто и он говорит, что текущие прототипы почти достигли этого.

Другой интересный аспект - как складной iPad впишется в разросшуюся линейку продуктов Apple. Гурман утверждает в своем информационном бюллетене, что одна из причин, по которой Apple никогда не объединяла свои продукты iPad и Mac, заключается в том, что компания хочет, чтобы потребители владели несколькими аппаратными устройствами. Это балансировка, чтобы один продукт не поглотил другой и идеальный клиент Apple на данный момент владеет и Mac, и iPad, а также iPhone, Apple Watch и AirPods. Вы также можете добавить AirTags в этот микс, хотя не обязательно Vision Pro, который остается дорогим, нишевым продуктом.