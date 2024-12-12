Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Cyberpunk 2077 Update 2.2 обеспечивает огромный прирост производительности для Arrow Lake

Это значительное обновление, которое содержит несколько новых функций, исправлений и переработанный фоторежим, а также удовлетворяет некоторые запросы фанатов.
[ ] для раздела Блоги
+
+

Одно из наиболее значительных исправлений принесет улучшение производительности игрокам, которые используют один из чипов Intel Arrow Lake, поскольку это обновление приносит "оптимизированную систему потоков для повышения производительности до 33%". Это значительный прирост, который поможет игрокам, использующим эти процессоры, включить больше визуальных улучшений, которые делают Cyberpunk 2077 таким увлекательным игровым процессом.

Есть и другие исправления, которые выходят за рамки помощи владельцам Arrow Lake. Несколько проблем, которые могли помешать игрокам продвигаться по сюжету, были устранены. К ним относятся исправление миссии, которая оставалась помеченной как незавершенная, несмотря на то, что была завершена, определенные миссии, которые работают на основе течения времени в игре, и отсутствующие предметы, необходимые для продолжения прогресса. Кроме того игроки у которых есть Phantom Liberty DLC, также увидят исправленные блокираторы прогресса.

Как мы уже отмечали, CDPR заявили, что больше не будут выпускать крупные обновления для Cyberpunk 2077, но это обновление на самом деле добавляет массу новых функций, включая несколько предметов непосредственно по просьбам фанатов. Технология CrystalCoat от Rayfield, которую можно использовать для настройки транспортных средств, теперь может применяться ко многим другим автомобилям, а CrystalCoat получил возможность применяться с функцией "TWINTONE", которая добавляет стильный градиент к покраске. Это идеально, поскольку фанаты получают десять самых востребованных автомобилей, добавленных в Autofixer. Для любителей фотографии фоторежим игры был переработан. В результате чего увеличился диапазон камеры, фиксация камеры и точная камера среди нескольких других функций, ориентированных на фото.

Однако, пожалуй, самым захватывающим обновлением для преданных поклонников игры является то, что у Джонни Сильверхенда есть совершенно новые диалоги, которые игроки могут услышать, когда Джонни  с игроком едут по Найт-Сити и Догтауну. Неясно вернулся ли Киану Ривз в студию, чтобы записать новые реплики, или это был ранее вырезанный контент, но в любом случае это хорошие новости для поклонников Сильверхенда.


Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cyberpunk 2077 arrow lake
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
4
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
17
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
8
Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
4
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
+
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
10
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
5
Раскрыты характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra, благодаря появлению в листинге Camera FV-5
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
11
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
1
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
55
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
15
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом (18+)
10
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
10

Сейчас обсуждают

Анна Франскевич
05:36
Тем временем в комметах под новостями об электричках. Часто вижу заявления мол народ наигрался и мечтает на ДВС вернуться, что каждый следующей машиной обратен ДВС собирается покупать. И без статистик...
Лишь каждый сотый владелец электромобиля готов перейти обратно на ДВС
Славик Славиков
05:21
утилизируйся, клоун шароварный, тут еще не построили. да и вообще вопрос большой, зачем нам ветрогенерация.Ты у своих западных клоунов спроси, куда и как они утилизируют
Первое в России производство лопастей для ветрогенераторов будет запущено уже в этом месяце
eai
05:12
У меня скромнее: тридцадка - хочу сороковку (или может замахнусь на 62).
Лишь каждый сотый владелец электромобиля готов перейти обратно на ДВС
Славик Славиков
05:05
Клоун шароварный, так только вы делаете, и те кто с вами там управляет ракетами.У нас такой мании дегенератов нет.И ты это знаешь, клоун.Если бы мы были как вы, никакой украины не было бы давно вместе...
Западная пресса сообщает о готовности РФ к повторному применению «Орешника» по Украине
Виктор Байкин
05:05
А человечество, даже луну ещё не колонизировало. Даже жалко что СССР распался. Если бы все страны и тем более западные вместе с сша не собачились. А помогли СССР. Уже бы точно пару баз построили и пр...
Данные телескопа Джеймса Уэбба показывают, что Вселенная расширяется намного быстрее
NuclearMissionJam
04:10
Медик должен знать, что человеческая психика довольно сложная вещь и аниме явно никак ее не меняет. А вот поступки родителей и окружения действительно могут и глупость привить и словоблудие. Наставил ...
Провайдеры сообщили об отключении «Роскомнадзором» части России от глобального интернета
Сергей Аверьянов
04:06
Очень помогло. Спасибо. И игра замечательная. Жду продолжения
Советы по прохождению игры Graven в трех частях. Часть 3
Андрей Бодров
04:03
Не знать блогера с 18 млн подписоты ( в Росси таких единицы) , могут только суслики.
Блогер Дмитрий Куплинов прекращает эксклюзивное сотрудничество с VK Video и возвращаются на Youtube
NuclearMissionJam
03:33
Карта топчек на самом деле. Все время чушутся руки купить. Старьте тянет, онлайн часто тоже. Так что пригодится в хозяйстве.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
vl
03:31
а чего о ней говорить, зажали ей память, вот и всё, а в продаже их давно нет.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем