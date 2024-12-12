Одно из наиболее значительных исправлений принесет улучшение производительности игрокам, которые используют один из чипов Intel Arrow Lake, поскольку это обновление приносит "оптимизированную систему потоков для повышения производительности до 33%". Это значительный прирост, который поможет игрокам, использующим эти процессоры, включить больше визуальных улучшений, которые делают Cyberpunk 2077 таким увлекательным игровым процессом.

Есть и другие исправления, которые выходят за рамки помощи владельцам Arrow Lake. Несколько проблем, которые могли помешать игрокам продвигаться по сюжету, были устранены. К ним относятся исправление миссии, которая оставалась помеченной как незавершенная, несмотря на то, что была завершена, определенные миссии, которые работают на основе течения времени в игре, и отсутствующие предметы, необходимые для продолжения прогресса. Кроме того игроки у которых есть Phantom Liberty DLC, также увидят исправленные блокираторы прогресса.

Как мы уже отмечали, CDPR заявили, что больше не будут выпускать крупные обновления для Cyberpunk 2077, но это обновление на самом деле добавляет массу новых функций, включая несколько предметов непосредственно по просьбам фанатов. Технология CrystalCoat от Rayfield, которую можно использовать для настройки транспортных средств, теперь может применяться ко многим другим автомобилям, а CrystalCoat получил возможность применяться с функцией "TWINTONE", которая добавляет стильный градиент к покраске. Это идеально, поскольку фанаты получают десять самых востребованных автомобилей, добавленных в Autofixer. Для любителей фотографии фоторежим игры был переработан. В результате чего увеличился диапазон камеры, фиксация камеры и точная камера среди нескольких других функций, ориентированных на фото.

Однако, пожалуй, самым захватывающим обновлением для преданных поклонников игры является то, что у Джонни Сильверхенда есть совершенно новые диалоги, которые игроки могут услышать, когда Джонни с игроком едут по Найт-Сити и Догтауну. Неясно вернулся ли Киану Ривз в студию, чтобы записать новые реплики, или это был ранее вырезанный контент, но в любом случае это хорошие новости для поклонников Сильверхенда.



