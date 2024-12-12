Восстановленные модели доступны в США, Канаде, Великобритании и ЕС. Модель с более низкими характеристиками - особенно выгодная покупка. Они даже дешевле, чем конкурирующие устройства, такие как Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go, которые продаются на распродажах.

Покупать восстановленную электронику может быть рискованно. Для многих компаний "восстановление" означает очистку отпечатков пальцев и проведение поверхностного тестирования, чтобы убедиться, что новый покупатель не заметит ничего неладного сразу. Однако Valve заявляет, что тщательно проверяет каждую восстановленную Steam Deck, проводя более 100 тестов оборудования. Компания отремонтирует любые функциональные дефекты, чтобы гарантировать, что консоли соответствуют или превосходят стандарты производительности для новых устройств, и подкрепляет это той же годовой гарантией, что и новые устройства. На зарядном устройстве могут быть незначительные следы износа, но многие восстановленные продукты даже не поставляются с оригинальными аксессуарами.

Ранее Valve предлагала восстановленные LCD Steam Deck, но ни одной из них сейчас нет в наличии. Модели OLED - единственные восстановленные модели Steam Deck, но они не самые дешевые. После выпуска OLED Valve оставила одну модель LCD. Вы все еще можете купить это устройство с меньшей 7-дюймовой ЖК-панелью и 256 ГБ памяти за 399 долларов.

Хотя Steam Deck OLED внесла несколько незначительных обновлений в оригинал, консоль по-прежнему основана на том же AMD Zen 2 APU. Valve заявила, что не планирует выпускать частые обновления оборудования, предпочитая ждать, пока производительность не улучшится на поколение. Так что вероятно выгодно сейчас купить Steam Deck OLED со скидкой, так как это будет основным направлением Valve в портативных устройствах еще некоторое время. Valve также широко распространяет сменные компоненты, чтобы вы могли поддерживать свою восстановленную консоль в рабочем состоянии, если что-то пойдет не так после окончания гарантии.