Согласно сообщению на Chiphell, которое заметил @Olrak29_ известный инсайдер на X/Twitter, на CES 2025 также могут появиться Ryzen AI 300 Max для Strix Halo и APU серии HX от Fire Range.

Что касается настольных процессоров, геймеры с нетерпением ждут Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. Первоначальный выпуск процессоров Ryzen 9000 был встречен потребителями с прохладцей, поскольку они обеспечивали минимальный прирост по сравнению с предыдущим Ryzen 7000. Различные проблемы начального периода, такие как 65 Вт TDP у SKU Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, не помогли делу. В конечном итоге AMD обновила их до 105 Вт TDP, что положительно сказалось на производительности.

Игры по-прежнему остаются областью, в которой AMD имеет преимущество благодаря своим консольным и портативным APU. Ryzen Z2 Extreme, Z2 и Z2G также могут появиться на выставке CES 2025, что будет интересно поклонникам портативных устройств. Эти новые чипы APU обеспечивают хороший прирост для портативных устройств, которые являются растущим рынком.

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Генеральный директор NVIDIA выступит с программной речью на выставке CES 2025, где будет объявлено о возможном анонсе ожидаемых графических процессоров серии GeForce RTX 50. AMD столкнулась с сильной конкуренцией со стороны NVIDIA в игровом сегменте, поэтому будет интересно посмотреть, как себя покажет RDNA 4. AMD заявила, что они не фокусируются на высокопроизводительных графических процессорах, а скорее на графических процессорах для массового рынка.

Сильный GPU среднего класса похожий на AMD Radeon RX 7800XT может помочь AMD расширить свою клиентскую базу, чтобы привлечь больше разработчиков для оптимизации под них.