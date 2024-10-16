Перед ожидаемой премьерой GeForce RTX 5090 появился несколько пугающий слух о ценах, но по крайней мере один известный источник информации считает, что это фейк.

Первоначально беспокойство вызвало заявление Moore's Law Is Dead о том, что они услышали от одного из своих "лучших источников, который только что был проинформирован NVIDIA", что компания рассматривает возможность значительного повышения цен на свою линейку потребительских графических процессоров следующего поколения. В частности утверждается, что NVIDIA может установить цену на GeForce RTX 5090 (32 ГБ видеопамяти) в диапазоне от 1999 до 2499 долларов.

Аналогичным образом, утверждается, что NVIDIA рассматривает ценовой диапазон от 1199 до 1499 долларов для GeForce RTX 5080 (16 ГБ видеопамяти) и от 599 до 699 долларов для GeForce RTX 5070 (12 ГБ видеопамяти).

Чтобы представить эти цены в перспективе, вот как они соотносятся с рекомендованной розничной ценой (MSRP) для серии GeForce RTX 40...

GeForce RTX 4090: $1599

GeForce RTX 4080 Super (16 ГБ): $999

GeForce RTX 4080 (16 ГБ): $1199

GeForce RTX 4070 Ti Super (16 ГБ): $799

GeForce RTX 4070 Ti (12 ГБ): $799

GeForce RTX 4070 Super (12 ГБ): $599

GeForce RTX 4070 (12 ГБ): $599

Согласно предполагаемой утечке цен, стартовая цена GeForce RTX 5090 будет на $400–900 больше, чем стартовая MSRP GeForce RTX 4090. Между тем GeForce RTX 5080 будет на $300 дороже, чем GeForce RTX 4080, а GeForce RTX 5070 будет на $100 дороже, чем GeForce RTX 5070.

Предполагаемые ценовые ориентиры, которые NVIDIA якобы рассматривает для GeForce RTX 5090, кажутся особенно странными, и похоже известный инсайдер @kopite7kimi с этим согласен.

"Полная ложь", - заявил инсайдер в X/Twitter. Он продолжил это заявление другим постом, написав: "Я не верю, что будет значительное повышение цен на RTX 5090".

Возможно, NVIDIA пока не определилась с конкретной рекомендованной розничной ценой. Вероятно, она будет соответствовать стартовой рекомендованной розничной цене GeForce RTX 4090, то есть она не будет стоить меньше 1599 долларов. И хотя NVIDIA безусловно может поднять цены на флагманские модели, вероятно, что повышение на 900 долларов - просто неправда.

По слухам, GeForce RTX 5090 - это значительное обновление. Предыдущие утечки предполагают, что она будет оснащена GB202-300-A1 Blackwell GPU с 21 760 ядрами CUDA (на 33% больше, чем у GeForce RTX 4090) и 32 ГБ памяти GDDR7 на 512-битной шине. Это может быть эквивалентно 1,7 ТБ/с пропускной способности памяти (через чипы памяти 28 Гбит/с) для 68% прироста по сравнению с флагманом текущего поколения.