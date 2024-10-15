С ценой в 99 долларов это не обязательно дешевый продукт для своих поклонников, но он добавит атмосферы Nintendo. Будильник обещает взбодрить ваше пробуждение анимацией Nintendo и звуками разных персонажей. Он также оснащен датчиком движения, поэтому для управления устройством можно использовать жесты рук, что добавляет некоторый интерес к продукту.

С самого начала у вас будет доступ к мелодиям из пяти различных популярных игр для вашего пробуждения. Super Mario Odyssey, Zelda Breath of The Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 и RingFit Adventure входят в комплект. В будущем могут быть добавлены новые игры, поэтому потенциал для долгосрочного использования интересен.



Он работает, издавая звук будильника с выбранным персонажем, и в конечном итоге этот персонаж становится более заметным на экране. Вы можете отключить этот звук жестами рук, и он ведет себя как типичный будильник с функцией повтора. Будильник наращивает интенсивность звука, пока вы не будете готовы проснуться. Хотя это не ускорит выпуск Switch 2, вы безусловно будете лучше отдохнувшими, когда она выйдет.

Часы Alarmo также могут быть полезны в течение дня, с почасовыми звуками и даже возможностью отслеживать ваш режим сна. Alarmo можно использовать с кроватями разных размеров, то есть он отлично подойдет как детям, так и взрослым, которые хотят принять участие в пробуждении Nintendo.

Alarmo в настоящее время доступен за $99 напрямую от Nintendo, но только если вы являетесь участником Nintendo Switch Online. В конечном итоге он поступит в продажу в будущем, но на данный момент круг поклонников, которые могут его купить, более ограничен.



