Apple представил iOS 18 со слоганом "Yours. Truly". Это подводит нас к первой настройке, на которую намекает Apple, а именно настройке главного экрана. Сделав долгое нажатие на фон домашней страницы, вы можете войти в режим конфигурации. Выберите "Изменить" в левом верхнем углу, "Настроить", и внизу появятся параметры.

Вы можете выбрать маленькие или большие значки, чтобы визуально изменить их размер. Слева вы также можете включить более темный или светлый фон и оставить значки приложений прежними. Это символ солнца, который отличается от светлого и темного режимов, доступных ниже. При выборе темного режима фон затемняется, а значки также переходят в более темный режим.

Вы также можете выбрать автоматический режим, который будет меняться в зависимости от времени суток. Те, кто хочет более уникальный вид, могут выбрать тонированный режим, который позволяет вам играть с большим количеством возможностей, которые могут кардинально изменить внешний вид главного экрана.

Еще одна интересная функция - возможность скрывать отдельные приложения в специальной папке, где вам нужно будет пройти аутентификацию, чтобы получить доступ. Это может сделать частные приложения более защищенными, если у других есть доступ к вашему устройству. Основываясь на этой конфиденциальности, теперь вы также можете использовать Face ID для блокировки определенных приложений. Это означает, что даже если кто-то увидит установленное приложение, вам нужно будет пройти аутентификацию через FaceID для доступа. Длительное нажатие на приложение, которое вы хотите защитить, откроет опцию "Требовать Face ID".

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Apple Intelligence явно отсутствует в iOS 18, но есть способ, которым вы все еще можете его протестировать. Требуется осторожность, так как вам потребуется установить бета-версию iOS 18.1 для разработчиков, чтобы получить доступ к ранним функциям Apple Intelligence. Они имеют интересные преимущества, такие как резюме сообщений и электронных писем, для начала. Apple Intelligence также имеет множество инструментов для письма, которые помогают вам изменять тон текста и резюмировать его содержимое.

Приложение Apple Photos теперь имеет функцию "Очистка" с Apple Intelligence, которая также позволяет вам удалять объекты на фотографиях.

Если вы предпочитаете подождать финальную версию iOS с Apple Intelligence, iOS 18 по-прежнему предлагает много возможностей для настройки. Например, Центр управления теперь более настраиваемый, чем когда-либо. Теперь он может войти в режим редактирования после смахивания вниз и выбора значка "плюс" в левом верхнем углу. Вы можете изменять размер различных разделов и даже добавлять новый элемент управления. Также возможна переупорядочивание экрана, что позволяет вам получить доступ к параметрам, которые вы планируете использовать чаще всего в повседневной жизни.