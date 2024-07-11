Новый 3500X от Corsair, который представляет собой корпус средней высоты с закругленным стеклом и надежной поддержкой практически всех форм-факторов.

3500X подходит под все обычные форм-факторы, включая mini-ITX, micro-ATX, стандартный ATX и расширенный ATX (EATX). Corsair заявляет, что 3500X совместим также с рядом материнских плат с обратными разъемами, такими как модели ASUS BTF и модели MSI Project Zero.

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Независимо от форм-фактора, 3500X демонстрирует ваши комплектующие благодаря съемным панелям из закаленного стекла спереди и сбоку. По словам Corsair, эстетика корпуса достигается за счет охлаждения, благодаря "стратегически расположенным точкам крепления вентилятора сбоку, на верху и внизу корпуса, обеспечивающим достаточный поток воздуха". Кроме того в корпусе можно разместить радиаторы жидкостного охлаждения высотой до 360 мм на верхней или боковой панели.





Что касается совместимости деталей, в корпусе достаточно места для установки видеокарт длиной до 410 мм, процессорных кулеров высотой до 170 мм и блоков питания размером до 180 мм. Это означает, что геймеры смогут установить в 3500X практически любую видеокарту, включая флагманские графические процессоры NVIDIA (GeForce RTX 4090) и AMD (Radeon RX 7900 XTX), а также мощные решения для охлаждения процессора.

Другие примечательные характеристики включают семь слотов расширения (или четыре при вертикальной ориентации), два отсека для 3,5-дюймовых накопителей, два отсека для 2,5-дюймовых накопителей и передний порт ввода-вывода, состоящий из порта USB 3.2 Gen 2 Type-C, двух портов USB 3.2 Gen 1 Type-A и аудиовхода/выхода 3,5 мм.

Corsair предлагает три версии 3500X, включая стандартный вариант за 89,99 долларов, 3500X ARGB за 109,99 долларов (поставляется с тремя предустановленными вентиляторами RS120 ARGB) и iCue Link 3500X RGB за 149,99 долларов (включает три предустановленных вентилятора iCue Link RX120 с системным концентратором iCue Link). Все три версии корпуса доступны в черном или белом цвете.