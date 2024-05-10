Neuralink сообщила, что некоторые контакты устройства отошли от мозга пациента, что снизило эффективность имплантата.

В январе Ноланд Арбо вошел в историю, став первым человеком, которому в голову имплантировали чип интерфейса мозг-компьютер (с помощью робота-хирурга). Арбо, среди 180 000 других американцев, страдает квадриплегией, причем в его случае полный паралич ниже плеч был вызван несчастным случаем при нырянии восемь лет назад.

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В настоящее время людям с квадриплегией сложно жить в высокоцифровом обществе, что приводит к усилению изоляции, снижению самооценки и финансовым проблемам. Проблема которую Neuralink стремится решить, заключается в том, чтобы вернуть цифровой контроль в их жизнь, дав им возможность управлять внешними технологиями силой мысли.

Чип Neuralink Link содержит 1024 электрода, распределенных по 64 потокам, которые используются для сбора информации о нейронной активности и намерениях движения, а затем отправляют эти данные на компьютеры компании для преобразования мысли в действие. В недавнем сообщении в блоге компания заявила, что "несколько контактов отошли от мозга Арбо, что привело уменьшению количества эффективных электродов". Количество затронутых потоков не было (и до сих пор не указано), но результат означает, что способность системы собирать данные мозга была снижена.

Правда компания добавила, что в качестве компенсации они "модифицировали алгоритм записи, чтобы он стал более чувствительным к нейронным сигналам, улучшили методы преобразования этих сигналов в движения курсора и улучшили пользовательский интерфейс".

Neuralink еще один стартап-проект Илона Маска, также пояснила, что Арбо не подвергается какой-либо физической опасности из-за неисправности. Фактически Арбо продолжал использовать BCI около восьми часов в день в будние дни и до десяти часов в выходные дни. Арбо хвалит эту технологию, заявляя, что она "помогла мне восстановить связь с миром, моими друзьями и семьей. Она дала мне возможность снова делать что-то самостоятельно, не нуждаясь в дополнительной помощи в любое время дня и ночи".