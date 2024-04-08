Из видео-тизера, который вы можете увидеть ниже, мы знали, что это панель AMD FreeSync Premium с 99% покрытием DCI-P3. Однако помимо этого Acer больше не предоставляла информации о новом мониторе. Однако с тех пор дисплей был замечен на DisplaySpecifications, где раскрывается гораздо больше подробностей о X49 X.



X49 X - это 48,9-дюймовый QD-OLED-монитор, построенный на основе панели Samsung с глубиной цвета 10 бит. Он также поддерживает HDR10 и DisplayHDR True Black 400, что должно отлично обеспечивать общую контрастность и просмотр HDR-контента. Что касается возможностей подключения, на сайте отмечается, что монитор будет иметь порт USB-C Gen 3.2 с восходящей мощностью 90 Вт, восходящий порт USB-B Gen 3.2, два нисходящих порта USB-A Gen 3.2, два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4. порт и аудиоразъем 3,5 мм. Помимо некоторых стандартных функций, этот монитор также будет иметь встроенный KVM-переключатель, поэтому вы сможете легко переключаться между подключенными устройствами.

За исключением того, что указано на сайте DisplaySpecifications, мы мало что знаем о мониторе и его цене.