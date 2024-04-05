Результат теста по-видимому относится к машине Lenovo на базе Snapdragon X Elite, которая сама по себе вполне может быть тестовой платформой, учитывая неопределенный номер модели, но мы ожидаем, что она вероятно ближе к розничному продукту, чем эталонные платформы Qualcomm.

Если судить по официальным данным Geekbench, одноядерный результат из утечки проигрывает Ryzen 5 8640U, тогда как многоядерный результат чуть опережает различные процессоры Intel и AMD мощностью 35–45 Вт.

Это фантастический результат для Qualcomm, учитывая, что ее предыдущие SoC Snapdragon 8cx изо всех сил пытались сократить разрыв с Apple и с более энергоемкими процессорами x86-64. Более того, Snapdragon X Elite предположительно делает это, потребляя значительно меньше энергии.

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Хотя некоторый энтузиазм вокруг Snapdragon X Elite безусловно оправдан, важно помнить, что все эти тесты являются синтетическими, и многие из них были портированы для поддержки архитектуры Arm. Очень важно помнить, что на данный момент эти процессоры принципиально несовместимы с большинством программного обеспечения Windows. Windows предлагает надежную эмуляцию, и большинство приложений будут работать, но они не будут полностью оптимизированы для Arm. Производительность Snapdragon X Elite во многих случаях настолько высока, что даже при эмуляции производительность многих приложений может превышать производительность Intel или AMD, но это все равно важно учитывать.

К счастью огромная часть задач, которые большинство людей в наши дни решают на компьютере, выполняется в браузере, и Chrome - это одно из приложений, которое уже оптимизировано для этих новых чипов. Фактически результат теста, который вы видите выше, на сегодняшний день является лучшим, что мы видели на мобильной платформе. Таким образом, устройство Windows-on-Arm может стать отличным выбором, если в этом году вы ищете портативное мощное устройство.