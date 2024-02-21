Благодаря удобному расположению на блоке ЦП, для ЖК-экрана с диагональю 2,8 дюйма доступно множество вариантов настройки. Данные о производительности и температуре процессора легко доступны и обновляются в режиме реального времени. Разрешение экрана составляет 640х480, что вполне достаточно для его миниатюрных размеров.

Встроенный гироскоп отслеживает положение блока ЦП, обеспечивая правильное отображение данных независимо от ориентации блока ЦП. Если данные и цифры вас не интересуют, анимацию и различные другие формы мультимедиа также можно отобразить на экране с помощью DeepCreative, программного обеспечения DeepCool для настройки.

Можно использовать изображения и анимированные GIF-файлы, что дает вам ключевой инструмент настройки, который поможет унифицировать тему сборки. Естественно возникает вопрос, необходим ли такой уровень визуальной новизны в блоке ЦП. Абсолютно да, исходя из опыта работы с такими продуктами. Хотя мониторинг системы часто оставляют программному обеспечению, он может быть полезен в играх или проверке производительности.

С эстетической точки зрения персонализированные изображения и анимированные GIF-файлы действительно добавляют элемент погружения в конструкцию, поэтому безусловно есть причина радоваться этим технологиям.

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И DeepCool Mystique 240 мм, и Mystique 360 мм имеют одинаковые характеристики насоса и отличаются только размером радиатора. При уровне шума менее 21 дБА насос DeepCool 5-го поколения оснащен улучшенной охлаждающей пластиной для лучшего контакта с процессором и лучшей теплопередачи.

В комплект также входят вентиляторы DeepCool Performance FT12 SE, соответствующие каждому размеру радиатора. Однако эти вентиляторы не RGB, и это единственная претензия, которая может возникнуть у покупателя. В комплект также входит необходимое монтажное оборудование для процессоров Intel и AMD.

Рекомендуемая розничная цена составляет 149,99 долларов за Mystique 240 мм и 179,99 долларов за Mystique 360 мм. Учитывая, что цены на процессорные кулеры со временем выросли, если производительность увеличится, цена кажется справедливой, учитывая дизайн ЖК-дисплея и включенные в комплект вентиляторы.