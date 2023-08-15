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Как просверлить MSI Radeon RX 6900 XT, чтобы починить ее
Немецкий ютубер KrisFix недавно опубликовал видео, в котором он починил видеокарту RX 6900 XT, которая не могла отображать изображение. Ремонт включал отпайку графического процессора, сверление переходных отверстий в печатной плате и повторное подключение поврежденных сигнальных линий.

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Новое видео начинается с того, что KrisFix объясняет, как он пришел к выводу, что у MSI Radeon RX 6900 XT на его тестовом стенде возникла очень специфическая проблема. По его словам, это редкий дефект, но он видел его раньше и придумал решение, которое заинтересует зрителей.

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После преамбулы о блоках чипов VRAM и распайке KrisFix сосредоточился на проблеме с видеокартой Radeon. По его словам, это был "наихудший вариант" ремонта, поскольку он думал, что в многослойной печатной плате нарушено соединение. Проблема заключается в том, что одно из крошечных переходных отверстий под удаленным чипом VRAM имеет разорванное соединение с одним из переходных отверстий под удаленным графическим процессором, на одном из 13 слоев печатной платы. Исправление должно быть очень точным, чтобы его можно было завершить и перепаять удаленные чипы без проблем.

KrisFix начинает свои экстраординарные ремонтные работы с ручного сверления переходного отверстия, которое будет находиться под графическим процессором, когда ремонт будет завершен. Сверление выполняется в определенной точке, между другими тонкими соединениями, на заданную глубину. После завершения сверления очень тонкая проволока проходит через переходное отверстие и припаивается к одной из контактных площадок графического процессора.

Следующий шаг потребовал богатого опыта KrisFix. Ему пришлось шлифовать другую сторону печатной платы видеокарты на глубину трех слоев, чтобы найти синальную линию в определенной точке. К этому моменту провод контактной площадки графического процессора будет припаян для повторного подключения к видеопамяти. Некоторое побочное повреждение произошло во время фрезеровки до слоя 3, но KrisFix заявил, что это было легко исправить после того, как он сделал ремонт сигнальной линии, и это был "единственный выход".

После того, как этот подвиг в обнаружении, фрезеровании и пайке был завершен, все, что осталось, это снова подключить графический процессор и видеопамять, которые были удалены для облегчения ремонта.

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#amd radeon #ремонт
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N1ghtwish
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Я уж грешным делом подумал, что АМуДе что-то годное сделала, а нет, опять очередное говно. Вместо того, чтобы фиксить косяки с утечками видеопамяти, занимаются какой-то хepней.
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N1ghtwish
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Дмитрий
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В больших городах РФ развернут сети 5G и начнут коммерческое использование 6G к 2035 году
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