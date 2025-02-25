А умеете ли вы рисовать? Представьте, что у вас есть персональный художник, который создаёт шедевры за считанные секунды. Нет, это не фантастика — это нейросеть Леонардо. Готовы узнать, как искусственный интеллект стал современным да Винчи?

Начнем с того, что зарегистрируемся в этой чудо-сети. Набираем в гугле поиске, в яндекс поиске, всё зависит от того, какой браузер у вас установлен, какие умные аддоны стоят и так далее. Сейчас (в 2025-ом году) браузеры знают про вас больше, чем вы сами. Это не секрет, но это уже тема другой статьи. Итак, мы пришли на страничку регистрации:

Тут лучше выбрать авторизацию через Гугл-аккаунт. Если у вас нет аккаунта в Гугле, зарегистрируйте. Там нет ничего платного, всё просто и за пару минут у вас будет аккаунт. Далее переходим уже по кнопке Гугла и видим:

Это, как всегда, реклама, жмите «Let's Go!» или крестик, и переходим:

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Тут вам на не нашем (простите за сарказм) языке начнется путеводитель, знаете английский — следуйте пояснением, а можно и сразу переходить к созданию шедевров!

Кто не знает английский, установите в браузер аддон-переводчик, а если у вас Хром-браузер, то там уже есть переводчик, ну а у Яндекс-браузера тем более.

И вот мы тут:

Давайте разбираться с навигацией. Первое, что нужно запомнить, — у вас на бесплатном доступе 150 токенов — это типа монеты и т. п., они указаны вверху посередине. И каждая модель, которую вы выбираете слева, использует разное количество токенов за один запрос — минимально 1 запрос стоит 10 токенов. Это немало, за 1 запрос вы получаете 4 изображения, как и у «Миджорней», но о ней уже тема другой статьи. Количество ваших токенов вы видите справа внизу от окошка ввода промта. Давайте подробнее об интерфейсе наглядно:

На фото 1 — тут вы выбираете модель, про модель тоже отдельная статья, но вы экспериментируйте. И! Обращайте внимание на 6 — тут указывается цена за генерацию в токенах.

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Далее 2 — тут вы пишете промпт, а именно запрос, что бы вам хотелось сгенерировать. Это тоже отдельная статья, пишите, и если вам интересно, буду писать обо всем этом. Если коротко — пишите на английском, опять же переводчик ставьте, НО! Есть лайфхак:

Пишете запрос на русском языке (да-да, на русском, Леонардо не понимает русский, но), жмёте кнопку с тремя звёздочками и выбираете второй пункт — Improve Prompt! И вуаля:

Лео сам улучшил промпт и ещё перевёл его на свой язык! Неплохо)

Ну что, всё готово — жмём уже «Генерировать» и «Ура!»:

Тут бы поставить точку, но всё сейчас развивается, и изменения происходят по нескольку раз за день, если не за час, вот и новые нейросети появляются, Дипсик обрушила акции, но Илон Маск не сдался, и ловите, Грок, новую нейросеть от Маска, но это тоже тема отдельной статьи. Вопросы задавайте, отвечу всем.