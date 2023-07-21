Украинские союзники планируют не поставлять новую технику, а чинить старую.

С момента начала боевых действий на украинских территориях Украина получила много разнообразного вооружения от западных стран и существенная часть из оружия, в том числе собственных запасов, была повреждена или вовсе уничтожена. Если ремонт советской техники не составляет особых проблем, ведь государство унаследовало всё необходимое для этого от Советского союза, то с западной техникой всё тяжелее.

Издание Politico, взявшее интервью у заместителя Министра обороны Соединённых Штатов Америки по закупкам и снабжению Уильяма Лапланте, рассказало о новом подходе запада к военным поставкам Украине. Украинские союзники собрались ремонтировать технику, повреждённую в ходе боевых действий.

реклама

Американский чиновник руководит группой, ответственной за поддержанию в рабочем состоянии техники, используемой Украиной. В неё также входит 22 стран, однако лидирующая роль остаётся за американцами, британцами и поляками.

Проделанная работа позволила украинцам оперативно передавать информацию о необходимых деталей для ремонта военной техники, которую привозят им даже если она находится за «полмира»

Тем не менее, есть определённые сложности, связанные с финансовыми и политическими противоречиями, из-за которых ремонт повреждённой украинской техники не удаётся провести. Например, Германия и Польша не смогли договориться об открытии ремонтного завода для подбитых поставленных Украине Leopard 2.