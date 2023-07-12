В Госдепе уверены, что мир привлечёт Россию к ответственности.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

В последнее время всё чаще обсуждается вопрос возможной ядерной катастрофы, которая может наступить в случае подрыва Запорожской атомной электростанции. Особенности такого взрыва могут выражаться в том, что радиация заденет как саму Россию, так и страны-участники НАТО.

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Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер предупредил российское правительство о неизбежной ответственности в случае создания Россией ядерной катастрофы, связанной с подрывом Запорожской АЭС.

Американский чиновник призвал российских властей подумать, хотят ли они рискнуть созданием ядерной катастрофы, которая абсолютно точно приведёт к привлечению России к ответственности за содеянное.

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Он отметил, что в Вашингтоне активно следят за развитием событий вокруг атомного объекта в Запорожской области. Мэтью Миллер также выразил уверенность, что Международное агентство по атомной энергии(МАГАТЭ) должно иметь доступ к каждой из частей атомной электростанции, а россияне должны способствовать этому.