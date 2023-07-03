Не так давно посланники Папы Римского Франциска, отправленные им в Киев и Москву для консультации с местными представителями власти, провели встречу с политическими и религиозными деятелями, чтобы разработать стратегию по урегулированию российско-украинского конфликта.
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После возвращения своих посланников из стран, принимающих участие боевых действиях, Франциск заявил, что надеется на решение общими усилиями конфликта, который казалось бы может длиться бесконечно.
Кардинал Дзуппи, побывавший на прошлой неделе в Москве, рассказал в интервью итальянскому изданию Il Resto del Carlino об отсутствии у Ватикана какого-либо плана по урегулированию российского-украинского конфликта путём переговоров. Он добавил, что они будут размышлять над услышанным вместе с Папой Франциском.
Как обозначил религиозный деятель, Ватикан в первую очередь заинтересован спасением жизни невинных и гуманитарным вопросом.
Стоит напомнить, что Президент Украины Владимир Зеленский изначально был отрицательно настроен к решению конфликта дипломатическими силами католической церкви.