В конце апреля Папа Римский Франциск объявил о «миротворческой миссии» католической церкви, которая желает поспособствовать урегулированию российско-украинского конфликта, перешедшего уже как полтора года в фазу боевых действий. Его делегаты были посланы в Москву и Киев, однако украинский президент Владимир Зеленский не подтверждал проведение каких-либо миссий со стороны религиозной конфессии.
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Однако после того, как посланник мира завершил трёхдневные переговоры в Москве, понтифик сделал заявление: «Трагическая действительность этого конфликта, который, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы вообразить и проложить пути мира», о чём пишет издание Reuters.
Итальянский кардинал Маттео Дзуппи, посланный для консультаций в Россию, вёл диалог с помощником российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым, а также главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.
В Ватикане добавили, что будут предприняты дальнейшие шаги в этом направлении. Какие именно - уточнено не было.