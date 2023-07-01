После «заморозки» активов российского Центробанка, был поднят вопрос с дальнейшем судьбой средств, фактически изъятых из пользования Россией. Одним из предложений было направить часть средств, полученных из российских активов, на восстановление Украины. Общая сумма замороженных активов достигает порядка 200 миллиардов евро, в их числе наличные деньги, депозиты и ценные бумаги.
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в её ведомстве уже обсуждается тема арестованных российских активов, а вскоре Европейский союз представит официальную позицию по их дальнейшей судьбе.
Издание Financial Times уже писало, что в Германии возможность передаче Украине российских активов, как и прибыли от них, посчитали сомнительный и имеющей юридические риски. Тем не менее, издание Bloomberg сообщает об обратном.
По информации издания, в Европейском союзе склонны одобрить план, по которому российские активы будут облагаться «налогом», а полученные средства отправят на восстановление Украины. При таком раскладе украинское правительство будет получать порядка 3 миллиардов долларов ежегодно.