По данным издания Financial Times, сейчас Европейская комиссия работает над планом по привлечению миллиардов евро из финансовых учреждений, владеющих замороженными российскими активами, которые должны будут передать часть полученной прибыли на восстановление Украины.
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Однако, после предварительной оценки задумки Европейским центральным банком, в Германии и ряде других стран переосмыслили такой исход. Подобная авантюра может повлечь за собой серьёзные юридические и финансовые риски. Источники издания в немецком правительстве считают, что из-за имеющихся рисков план вряд ли получит поддержку.
Немецкие чиновники обеспокоены и созданием прецедента по компенсации военного ущерба за чужой счёт, который могут использовать другие страны. Например, Польша могла бы затребовать от Германии компенсацию за ущерб, причиненный во Второй мировой войне, что поляки уже пытались сделать.
Если бы Украина смогла изымать часть прибыли с российских активов, то это дало бы в перспективе ей около 3 миллиардов евро дохода в год. Украинское правительство рассматривает и другой вариант: брать кредиты под залог замороженных российских активов.