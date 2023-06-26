Но всё обошлось с минимальными последствиями.

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Как сообщало ряд иностранных изданий, включая The New York Times, американская разведка была в курсе планируемого Евгением Пригожиным вооружённого шествия ЧВК «Вагнер», которое закончилось выездом бизнесмена в Белоруссию, а также неопределённой судьбой частной военной компании. Американцы не хотели предупреждать российские власти о надвигающейся угрозе национальной безопасности из-за недружелюбных отношений.

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Издание CNN пишет, что в Соединённых Штатах Америки ожидали более кровопролитного исхода, чем он получился на самом деле. Американская разведка предполагала, что бизнесмен столкнётся с большим сопротивлением. Однако, когда всё обошлось, в Белом доме были удивлены скоростью переговоров.

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Тем не менее, ситуация уже обеспокоила ряд стран-участников НАТО. Например, Польша планирует укрепить свои рубежи на границах с российскими и белорусскими территориями из-за переезда Пригожина в Белоруссию, а в Литве чувствуют угрозу, считая необходимым и вовсе усилить весь восточный фланг североатлантического альянса.