В польском правительстве считают действия Путина и Лукашенко непредсказуемыми.

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, о котором пока ничего не слышно, после прошедшего вооружённого шествия, обернувшегося полным провалом, должен был переехать в Белоруссию. На фоне этого в Польше всерьёз задумались над укреплением своих границ.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Варшаве внимательно следят за последствиями военного мятежа в России, а польские военные укрепляют рубежи на границы с белорусским государством и Калининградской областью. Польский чиновник добавил, что всё это лишь меры предосторожности из-за возможной угрозы, так как Путин и Лукашенко могут действовать непредсказуемо.

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Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что переезд Пригожина в Белоруссию с возможной передислокацией бойцов его частной военной компании может указывать на необходимость укрепления всего восточного фланга НАТО. В свою очередь, литовский политик считает, что ситуация требует от Литвы усилить разведывательную деятельность и подготовить новые планы по защите государственной границы страны.