Прошедший вооружённый мятеж бойцов ЧВК «Вагнер», организованный Евгением Пригожиным, никак не отразился на российском государственном строе, а действующая власть не пошла на уступки частной военной компании. Тем не менее, очевидно, что ситуация была неожидаемая для властей.
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The New York Times пишет, что американская разведка якобы была в курсе действий, запланированных Пригожиным, ещё за несколько дней до их фактического начала. Для высокопоставленных членов Конгресса Соединённых Штатов Америки активно проводились брифинги с разъяснением ситуации в российских регионах.
Издание отмечает, что американские разведчики решили не передавать планы Евгения Пригожина российским властям, чтобы не оказывать помощи российскому президенту Владимиру Путину избежать раскола в его окружении. Была и другая причина: штаты не хотели, чтобы их по итогу обвинили в попытке организации государственного переворота.
Как отмечают журналисты издания, американская разведка в последнее время активно проводила анализ скандалов вокруг Пригожина и российских властей.