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NYT: Разведка США знала о планах Пригожина по мятежу за несколько дней до начала шествия
Но оповещать Путина не стала, не в её интересах.
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Прошедший вооружённый мятеж бойцов ЧВК «Вагнер», организованный Евгением Пригожиным, никак не отразился на российском государственном строе, а действующая власть не пошла на уступки частной военной компании. Тем не менее, очевидно, что ситуация была неожидаемая для властей.

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The New York Times пишет, что американская разведка якобы была в курсе действий, запланированных Пригожиным, ещё за несколько дней до их фактического начала. Для высокопоставленных членов Конгресса Соединённых Штатов Америки активно проводились брифинги с разъяснением ситуации в российских регионах.

Издание отмечает, что американские разведчики решили не передавать планы Евгения Пригожина российским властям, чтобы не оказывать помощи российскому президенту Владимиру Путину избежать раскола в его окружении. Была и другая причина: штаты не хотели, чтобы их по итогу обвинили в попытке организации государственного переворота.

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Как отмечают журналисты издания, американская разведка в последнее время активно проводила анализ скандалов вокруг Пригожина и российских властей.

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#россия #сша #пригожин #чвк «вагнер»
2
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Enforsen Bsv
16:32
Если знали , так чего проссали такие возможности ?))) Надо было бросить все силы в атаку на южном направлении и выйти к Азовскому морю ... ... Знатоки херовы)))
NYT: Разведка США знала о планах Пригожина по мятежу за несколько дней до начала шествия
Enforsen Bsv
16:29
))) Ха-ха-ха ... какой то бред а не статья... ... пс ... в Белоруссии нет стабильной связи ??? ))) На этом автор сделал вывод, что Пригожин в гостях у белорусов ))) ...
Покинувший Россию Пригожин передал всем «привет»
seedkls
16:28
Новый 5775С. Щас с технологиями новыми все должно полететь
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scroooge
16:28
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александр плешков
16:27
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Шамиль Джанболатов
16:26
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Покинувший Россию Пригожин передал всем «привет»
Дмитрий Царевич
16:24
Особенность хохлов, А найти повод чтобы поступить как пидорас, В поступить как пидорас, не благодарите, живую на юге летом не первый год и знаю эту публику
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16:21
Ну так что не запишешься в Вагнер, герой, задний включать, как ты, много ума не надо. Так и сиди, не рыпайся , за слова отвечать надо, даже на зоне
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DonCarleone
16:20
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16:20
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