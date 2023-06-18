Речь сейчас не про Storm Shadow.

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Не так давно Украине удалось получить дальнобойное оружие, в частности речь про французско-британские ракеты Storm Shadow, которые позволили украинской армии наносить удары по дальним российским военным, инфраструктурным и логистическим объектам.

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Заместитель Министра обороны Украины Владимир Гаврилов утверждает, что украинской армии удаётся перехватывать инициативу в боях с Россией, но для наращивания силы и победы нужно больше дальнобойного оружия, причём дальностью до 200 километров.

Гаврилов отметил успешные военные планы украинцев, но украинская армия имеет необходимость в дальнобойном вооружении, но с небольшим уточнением: нужны высокоточные экземпляры. Он считает, что главное в современных боевых действия - владение обстановкой, чтобы знать положение противника и иметь возможность наносить по нему удары.

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Владимир Гаврилов уверен, что Украина вскоре получить западные истребители, которые встанут на защиту украинской инфраструктуры и других объектов, но необходимость дальнобойного вооружения выражена наступательными амбициями.