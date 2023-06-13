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Иран закупает китайские детали для наращивания поставок дронов в Россию - The Wall Street Journal
Китай не поставляет напрямую оружие ни одной из сторон.
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Издание The Wall Street Journal пишет, что когда следственные группы с запада обнаружили иранский беспилотник, сбитый украинской армией, проведя его изучение, они пришли к неожиданному выводу: в нём использовались китайские компоненты. Таким образом, Пекин содействовал поставкам дронов в Россию.

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Ситуация демонстративно показывает, что китайские компании готовы поставлять Ирану свои детали для иранской программы беспилотников, даже несмотря на давление со стороны Соединённых Штатов Америки. Ирану достаточно трёх месяцев, чтобы отправить в Россию партию дронов, создающих проблему для украинской противовоздушной обороны.

Впервые китайские детали в иранских беспилотниках были замечены в апреле 2023 года. Исследователи обнаружили преобразователь напряжения, изготовленный в Китае в том же месяце.

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Стоит отметить, что иранские беспилотники по-прежнему остаются серьёзной угрозой для Украины, о чём неоднократно сообщал спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат. Иранские дроны сложно обнаружить, а сбивают их зачастую дорогими ракетами, что нецелесообразно.

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#россия #китай #иран
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