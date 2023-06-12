Их сложно обнаружить и дорого сбивать.

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Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат сообщил, что хотя российские ракеты являются той ещё проблемой, иранские дроны Shahed, запускаемые Россией, несут не менее серьёзную угрозу.

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По словам украинского офицера, иранские дроны - головная боль, которую сбивать всё также трудно. Конечно, делать это легче, чем раньше, особенно после поставок систем противовоздушной обороны союзниками, но большая численность беспилотников усложняет ситуацию. На помощь украинским силам противовоздушной обороны приходят мобильные огневые группы, которые эффективно против больших роев, прижимающихся низко к земле.

Отдельная проблема заключается в том, что украинские военные тратят на сбитие дешёвых дронов дорогие ракеты. Беспилотник сложно обнаружить, а порой его сбивают большими зенитными ракетами, так как другого выхода нет, хотя такие снаряды целесообразнее применять против тех же «Калибров»

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Украинская авиация также неэффективна против иранских дронов. Беспилотник летает со скоростью 150 километров в час, когда отечественный истребитель имеет минимальную скорость в 350 - 400 километров, из-за чего просто пролетает цель, не обнаруживая её.