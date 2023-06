Нерушимой стеной, обороной стальной - остановим, отбросим врага (с) советская песня

Издание Politico пишет, что Вооружённые силы Украины при проведении контрнаступательных операций столкнулись с сильным сопротивлением со стороны российской армии. Отмечается, что только на Бахмутском направлении украинцам пришлось удвоить наступательный потенциал. При этом украинские военные смогли продвинуться лишь на 1,6 километров, что подтвердил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, бойцы которого не так давно стояли в городе.

Особенно непонятная картина на Запорожском направлении, где, как пишет Institute for the Study of War, российский силы все равно смогли восстановить свои первоначальные позиции несмотря на усилия украинской армии. Украинцы прорвали линию обороны между Работиным и Вербовым, однако в конце концов россияне вернули свои позиции.

Как отмечает Politico, в информационном пространстве украинские чиновники предпочитают хранить молчание и распространяться по ситуации.

Не так давно Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил слова Путина про проведение украинской армией контрнаступления, сообщив, что военные настроены позитивно.