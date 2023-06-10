Не так давно российский президент Владимир Путин заявил, что все признаки указывают на проведение украинского контрнаступления. Он отметил, что украинцы ведут интенсивные бои уже пятый день, а также задействуют стратегические резервы, в том числе иностранную технику. И несмотря на провал украинской армии по ряду направлений, наступательный потенциал всё ещё остаётся.
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Президента Украины Владимира Зеленского попросили прокомментировать заявление Путина. Он не ответил прямо на вопрос про провалы на ряде участков фронта, но упомянул, что «Военные настроены позитивно», тем самым фактически намекнул на перспективу наступательных операций.
Также украинский президент сообщил, что украинской армией проводятся как оборонительные, так и контрнаступательные. На какой стадии они находятся - он решил не говорить, но опять-таки повторил, что все мы это «почувствуем»
Ранее Генеральный штаб Украины писал о тяжёлых боях, особенно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Было отмечено, что бои ведутся за каждый квадратный метр.