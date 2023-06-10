«Военные настроены позитивно» - заявляет украинский президент.

Не так давно российский президент Владимир Путин заявил, что все признаки указывают на проведение украинского контрнаступления. Он отметил, что украинцы ведут интенсивные бои уже пятый день, а также задействуют стратегические резервы, в том числе иностранную технику. И несмотря на провал украинской армии по ряду направлений, наступательный потенциал всё ещё остаётся.

реклама

Президента Украины Владимира Зеленского попросили прокомментировать заявление Путина. Он не ответил прямо на вопрос про провалы на ряде участков фронта, но упомянул, что «Военные настроены позитивно», тем самым фактически намекнул на перспективу наступательных операций.

Также украинский президент сообщил, что украинской армией проводятся как оборонительные, так и контрнаступательные. На какой стадии они находятся - он решил не говорить, но опять-таки повторил, что все мы это «почувствуем»

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Ранее Генеральный штаб Украины писал о тяжёлых боях, особенно на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Было отмечено, что бои ведутся за каждый квадратный метр.