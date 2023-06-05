Изначально диверсанты хотели встретиться с Губернатором Гладковым.

Вчера в сети появилось видеообращение к Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову от Дениса Капустина, основателя «Русского добровольческого корпуса», признанного террористической организацией на территории России из-за ведения боевых действия на российских территорий, где глава украинских диверсантов предложил чиновнику встретиться с ним, заодно забрать двух российских военных.

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Капустин выразил готовность встретиться с Губернатором внутри храма одного из сёл Шебекинского района, где после проведения личного диалога на тему «судьбы России» он отпустит двух российских военных. Разговор по понятным причинам должен быть без военных.

Пока Гладков не давал комментарий по ситуации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил отправить своего высокопоставленного заместителя на встречу с Капустиным, чтобы забрать российских военных. Пригожин добавил, что если на встречу приехал бы Зеленский, то он бы лично бы поучаствовал в диалоге.

В конечном итоге Вячеслав Гладков согласился на предложение, изменив место встречи на приграничную территорию Шебекино, однако на неё всё же он не явился, предположив, что пленных уже убили. Денис Капустин опроверг домыслы Гладков, сообщив, что из-за несостоявшейся встречи пленные были переданы в украинский обменный фонд.

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*Организация «Русский добровольческий корпус» признана террористической организацией на территории России.