Украинские чиновники неоднократно упоминали, что украинское контрнаступление не предполагает одну целевую операцию, а является лишь комплексом мероприятий. Проще говоря, не будет быстрых захватов городов, как это было раньше, а лишь небольшие продвижения на протяжение долгого времени
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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга ответил на вопрос касаемо того, как распознать проведение украинского контрнаступления. Он отметил, что это не кино и он не в курсе как украинцы могут его увидеть. Однако он считает, что главное, чтобы его увидели и прочувствовали россияне. Целью контрнаступления по-прежнему остаётся возвращения под своей контроль территорий. Когда это будет происходить, тогда общество и поймёт, что украинская армия начала наступать.
Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, обещавший до конца весны взять Крым, сообщил, что украинская армия совершила психологическое взятие полуострова. Он назвал это безоговорочной победой, которая войдёт в учебники по военной истории.