Он считает, что главное, чтобы его почувствовала Россия.

Украинские чиновники неоднократно упоминали, что украинское контрнаступление не предполагает одну целевую операцию, а является лишь комплексом мероприятий. Проще говоря, не будет быстрых захватов городов, как это было раньше, а лишь небольшие продвижения на протяжение долгого времени

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Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга ответил на вопрос касаемо того, как распознать проведение украинского контрнаступления. Он отметил, что это не кино и он не в курсе как украинцы могут его увидеть. Однако он считает, что главное, чтобы его увидели и прочувствовали россияне. Целью контрнаступления по-прежнему остаётся возвращения под своей контроль территорий. Когда это будет происходить, тогда общество и поймёт, что украинская армия начала наступать.

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Недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, обещавший до конца весны взять Крым, сообщил, что украинская армия совершила психологическое взятие полуострова. Он назвал это безоговорочной победой, которая войдёт в учебники по военной истории.