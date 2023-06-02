«Это безоговорочная победа нашей армии, которая войдет в учебники по военной истории» - считает разведчик.

Когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о юридическом взятии Бахмута, это могло рассмешить пользователей, ведь тогда ещё не было признаков скорого перехода города в руки частной военной компании. Однако начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, обещавший взять Крым до конца весны, решил выдать более истовую фразу.

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По словам главы украинской разведки, у россиян вчера был праздник, ведь украинское руководство якобы не сдержало обещание войти в Крым до конца весны. Однако он так не считает, объясняя, что есть понятие «психологического контрнаступления», то есть внушение врагу неизбежного поражения.

Буданов считает, что именно это украинские силы и смогли сделать - психологически внушить неизбежный переход Крыма под контроль Украины. По его мнению, порой такие теоретические победы важнее реальных: «Это безоговорочная победа нашей армии, которая войдет в учебники по военной истории»

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На текущий момент украинская армия никак не продвигается на южном направлении и близко не стоит у административных границ с полуостровом.