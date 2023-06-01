Не так давно американский сенатор Линдси Грэм, состоящий в Республиканской партии, посетил Киев, где провёл встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Там же он произнёс фразу насчёт удачного инвестирования Соединёнными Штатами Америки денег в смерть россиян.
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Как заявил американский чиновник в интервью Politico, когда начнётся украинское контрнаступление, то российскую армию будет ждать «очень грубое пробуждение»
Он добавил, что план украинского контрнаступления хорош и в ближайшие дни мир сможет увидеть довольную впечатляющую демонстрацию сил украинской армии. При этом Линдси Грэм отказался называть больше подробностей и точные даты наступательных операций, подчеркнув успешность уже проводимых украинскими силами действий.
Конгрессмен уверен, что нанесение ударов, которые растягивают российскую линию обороны уже начались, соответственно, само контрнаступление тоже может вскоре начаться.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал о уже утверждённых сроках передвижения украинской группировки войск.