Он заявил, что мир увидит впечатляющую демонстрацию украинской силы.

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Не так давно американский сенатор Линдси Грэм, состоящий в Республиканской партии, посетил Киев, где провёл встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Там же он произнёс фразу насчёт удачного инвестирования Соединёнными Штатами Америки денег в смерть россиян.

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Как заявил американский чиновник в интервью Politico, когда начнётся украинское контрнаступление, то российскую армию будет ждать «очень грубое пробуждение»

Он добавил, что план украинского контрнаступления хорош и в ближайшие дни мир сможет увидеть довольную впечатляющую демонстрацию сил украинской армии. При этом Линдси Грэм отказался называть больше подробностей и точные даты наступательных операций, подчеркнув успешность уже проводимых украинскими силами действий.

Конгрессмен уверен, что нанесение ударов, которые растягивают российскую линию обороны уже начались, соответственно, само контрнаступление тоже может вскоре начаться.

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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал о уже утверждённых сроках передвижения украинской группировки войск.