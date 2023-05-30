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Зеленский: Утверждены сроки движения украинских войск, спасибо бригадам, которые к этому готовились
Скорее всего, шла речь о проведении контрнаступательных операций.
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Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о проведении ставки Главнокомандующего страны, где были подняты различные вопросы, в том числе про сроки движения украинских войск. Отмечается, что в заседании приняли участие украинские командиры направлений и командир Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.

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По словам украинского президента, изначально командиры направлений отчитались об общей оперативной обстановке на отдельных направлениях. Вторым вопросом было комплектование новых наступательных бригад, в том числе организация логистических маршрутов. На ставке были обсуждены и новые контракты на поставку дополнительных средств противовоздушной обороны, ракет, проведён анализ защиты украинского неба.

Отдельно внимание стоит уделить словам Зеленского об утверждении сроков движения украинских войск, под которыми, скорее всего, имеются в виду даты наступательных операций. Он поблагодарил все бригады, которые говорились к этому.

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Ранее Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины Александр Сырский сообщал о скором переходе украинских войск в фазу активных боевых действий.

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#россия #украина #зеленский #контрнаступление
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