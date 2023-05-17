Обстрел вели с реактивной системы залпового огня «Град»

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Вчера Вооружённые силы Украины провели обстрел Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские обстрелы Белгородской области уже никого не удивят, но, как отмечает Telegram канал, в этот раз украинская армия могла использовать фосфорные боеприпасы, запрещённые к использованию одним из международных актов Организации Объединённых Наций.

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Предполагается, что обстрел вёлся из села Каменка Харьковской области по населённому пункту Нижние Мельницы Валуйского района Белгородской области, находящегося в нескольких километрах от российско-украинской границы. В окрестностях жилого района упало 12 зажигательных боеприпасов калибра 122-мм, до ближайших домов было 250 метров.

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Применение запрещённых боеприпасов является уже не первым случаем для боевых действий на украинских территорий. По обвинению украинского правительства, российская армия успела применить «фосфор» уже на всех направлениях. Можно отметить, что и в других вооружённых конфликтах, например в Сирии, Афганистане или Секторе Газа, применялись запрещённые снаряды.