Вчера Вооружённые силы Украины провели обстрел Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Украинские обстрелы Белгородской области уже никого не удивят, но, как отмечает Telegram канал, в этот раз украинская армия могла использовать фосфорные боеприпасы, запрещённые к использованию одним из международных актов Организации Объединённых Наций.
реклама
Предполагается, что обстрел вёлся из села Каменка Харьковской области по населённому пункту Нижние Мельницы Валуйского района Белгородской области, находящегося в нескольких километрах от российско-украинской границы. В окрестностях жилого района упало 12 зажигательных боеприпасов калибра 122-мм, до ближайших домов было 250 метров.
Применение запрещённых боеприпасов является уже не первым случаем для боевых действий на украинских территорий. По обвинению украинского правительства, российская армия успела применить «фосфор» уже на всех направлениях. Можно отметить, что и в других вооружённых конфликтах, например в Сирии, Афганистане или Секторе Газа, применялись запрещённые снаряды.