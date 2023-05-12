На самом деле украинское правительство фиксирует количество убитых, раненых и пленённых.

С начала боевых действия украинское правительство не оглашает официальной информации о потерях, в том числе раненых и пленённых украинских военнослужащих. В иностранных изданиях иногда проскакивают упоминания или конкретные цифры, однако ещё ни разу их в Украине не подтверждали.

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC объяснил, почему на самом деле Вооружённые силы Украины скрывают потери. По его словам, это принятое военно-политическими руководством общее решение военных, которому они предпочитают следовать и дальше.

Украинский президент отметил, что в распоряжении украинских властей есть информация, о которой они не желают распространяться. Он уточнил, что им не все равно на количество убитых, раненых и пленённых.

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Владимир Зеленский добавил, что украинское правительство в курсе конкретных цифр: «У нас всё фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры» и они осознают скольких украинцев уже нет, но продолжат следовать принятому государством решению касаемо сокрытия понесённых потерь.