Это аналог американских ракет ATACMS, но воздушного базирования.

Не так давно разные иностранные издания, ссылаясь на свои источники, начали говорить о поставке украинской армии дальнобойных ракет. Речь шла предположительно о британских ракетах Storm Shadow дальностью до 300 километров, по сути являющихся аналогом ATACMS, только воздушного базирования. В штатах решение британцев поставить украинцам ракеты назвали решающим проблему, хотя сами американцы ничего подобного давать не собираются.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже официально подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow, которые открывают новый потенциал нанесения ударов на дальние дистанции, в том числе по российским территориям. Британский политик назвал этот шаг ответом на российскую эскалацию конфликта.

Примечательно, что британское правительство хоть и не поставляет боеприпасы и военную технику украинской армии в большом количестве, оно во многом проявляет инициативу более весомыми решениями. Например, британцы первыми согласились передать Украине свои танки, а сейчас готовы поставить ракеты, о которых украинское правительство просило ещё с лета 2022 года.

Позиция британцев касаемо поддержки Украины, в отличие от других европейских стран, выглядит очень твёрдой. Великобритания поставила украинской армии снаряды с частицами обеднённого урана вопреки предупреждениям России предпринять ответную реакцию в виде ядерного оружия, а сейчас заявляет, что сами россияне и виноваты в поставке дальнобойных ракет, так как конфликт дошёл до соответствующей стадии эскалации.

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Storm Shadow уже переданы украинцам, хотя Киев официально пока информацию не подтвердил.