В конце апреля была информация от издания Defence24, где рассказывалось о планировании Великобританией поставок Украине дальнобойных ракет. Британское правительство структурировало требования украинцев по техническим характеристикам ракет большой дальности, которые они хотят получить: запускаемые с земли или моря, дальность полёта которых от 100 до 300 километров, а полезная нагрузка от 20 до 490 килограмм.
реклама
Издание The Washington Post пишет, что Министерство обороны Великобритании действительно заинтересовано в предоставлении украинской армии дальнобойных ракет дальностью до 300 километров. Соответствующая закупка была выдвинута на обсуждение Фондом по поддержке Украины.
Источники издания говорят, что пока окончательное решение не вынесено и нет даже информации о том, какие именно ракеты предоставят украинцам, в каком количестве и когда. Однако есть предположения, что британское правительство рассматривает поставку дальнобойных ракет Storm Shadow воздушного базирования.
Их можно установить на украинские самолёты советского производства, что позволило бы наносить точечные удары по российским территориям. Однако официальная позиция украинского правительства остаётся та же: они обещают воздержаться от ударов по инфраструктурным объектам России.