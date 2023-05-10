Предложение обсуждают участники Фонда по поддержке Украины.

В конце апреля была информация от издания Defence24, где рассказывалось о планировании Великобританией поставок Украине дальнобойных ракет. Британское правительство структурировало требования украинцев по техническим характеристикам ракет большой дальности, которые они хотят получить: запускаемые с земли или моря, дальность полёта которых от 100 до 300 километров, а полезная нагрузка от 20 до 490 килограмм.

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Издание The Washington Post пишет, что Министерство обороны Великобритании действительно заинтересовано в предоставлении украинской армии дальнобойных ракет дальностью до 300 километров. Соответствующая закупка была выдвинута на обсуждение Фондом по поддержке Украины.

Источники издания говорят, что пока окончательное решение не вынесено и нет даже информации о том, какие именно ракеты предоставят украинцам, в каком количестве и когда. Однако есть предположения, что британское правительство рассматривает поставку дальнобойных ракет Storm Shadow воздушного базирования.

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Их можно установить на украинские самолёты советского производства, что позволило бы наносить точечные удары по российским территориям. Однако официальная позиция украинского правительства остаётся та же: они обещают воздержаться от ударов по инфраструктурным объектам России.