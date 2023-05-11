Долгое время украинское правительство просит Соединённые Штаты Америки предоставить дальнобойные ракеты ATACMS, запускаемые с установок M142 HIMARS, чтобы обрушить российскую логистику. Однако американцы отказывают украинцам, объясняя это двумя причинами: первая - дефицит боеприпасов такого типа, вторая - опасение по нанесению прямых ударов по российским территориям.
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Не так давно стало известно, что Великобритания рассматривает вариант поставок Украине дальнобойных ракет дальностью до 300 километров, в частности подходящим вариантом может оказаться Storm Shadow.
Издание Politico обратилось к своим источникам в американском правительстве, сообщив, что политика Соединённых Штатов Америки касаемо поставок украинской армии дальнобойных ракет не изменилась, при этом штаты продолжат делать акцент на бронетехнику, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.
Интересно, что в заявлении одного из анонимных чиновников говорится о решённой проблеме предоставления дальнобойных ракет после инициативы Великобритании. Из этого можно сделать, что штаты не выступают против поставок Украине ракет такого типа, но не хотят делать это собственными руками.