Но пока страна планирует выбивать деньги только с немцев.

В 1939 году был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, он же более известный как пакт Молотова-Риббентропа. Немцы зашли в Польшу 1 сентября 1939, когда советские силы 17 сентября этого же года. Совместными усилиями они провели пятый раздел польского государства.

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По мнению польского правительства, это совместное преступление Германии и Советского союза против польского народа, за которое они должны поплатиться. В октябре 2022 года Польша официально отправила немецкому правительству ноту, где потребовала компенсировать финансовые потери, причинённые Польше в результате её оккупации с 1939 по 1945 год. Они оценили ущерб в 1,3 триллиона евро. Речь идёт о долгосрочной передаче средств, что могло бы сделать существенный толчок для польской экономики или армии на ближайшие десятилетия.

Президент Польши Анджей Дуда уже говорил, что не видит причин, по которому поляки не должны получить соответствующую компенсацию не только от немцев, но и от россиян. Тут речь будет явно о меньшей сумме, но всё-таки польское правительство рассматривает вариант требования компенсаций и от России.

Несмотря на отказы Германии выплатить компенсацию Польше, польское правительство считает, что диалог установить с немцами является возможным, но с Путиным всё будет гораздо сложнее. Поляки допускают, что если удастся получить финансовую компенсацию от немцев, то и от россиян станет тоже возможно.

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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию, назвав возможность выплат за пятый раздел Польши со стороны Советского союза и тогдашней Германии «политическими фантазиями»