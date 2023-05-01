В стране не хватает меди и лития.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание Financial Times опубликовало статью, где рассказало об открытии заброшенных шахт в Германии, где разрабатываются новые месторождения руд. Министерство экономики страны объясняет это нехваткой меди и лития, которые в правительстве хотят удовлетворить за счёт собственных возможностей без подключения импортных мощностей.

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Открывать стали буквально заброшенные шахты, которые простаивали десятки лет в полуразрушенном состоянии. В пример приводится шахта Käfersteige в регионе Шварцвальд, которая была закрыта целых 27 лет. Туннели шахты давно затоплены паводковыми водами.

Новый владелец заброшенной немецкой шахты - компания Deutsche Flussspat, генеральный директор которой Саймон Боденштайнер. По его словам, если Германия хочет достичь революции в транспорте и добыче ресурсов, то обойти проект по возобновлению работы этой шахты - невозможно.

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Вышеупомянутая шахта не единственный проект по наращиванию добычи ресурсов в Германии. Лондонская компания Zinnwald Lithium планирует плотно заняться разработкой месторождений литий на немецко-чешской границе в регионе Саксонии. В то же время компания Vulcan Energy Resources имеет планы по производству лития из термальной воды.